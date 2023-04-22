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НовостиПолитика22 апреля 2023 19:35

Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Канаду из-за участившихся случаев дискриминации

В некоторых случаях дело доходило даже до физического насилия
Роман ПОЛОСИКОВ
Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Канаду из-за участившихся случаев дискриминации

Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Канаду из-за участившихся случаев дискриминации

Фото: REUTERS

Российское посольство в Канаде рекомендует гражданам россии воздержаться от поездок в эту страну, поскольку тут участились случаи дискриминации по признаку гражданства. В отдельных случаях дело доходило до физического насилия. Об этом говорится в официальном заявлении российского диппредставительства.

Отмечается, что в Канаде проявляют «нетерпимость к русской культуре».

Россиянам, которые уже находятся в этой стране стоит предпринимать дополнительные меры предосторожности около точек общепита и магазинов, которые имеют отношение к Восточной Европе. Также стало много обращений россиян, чьи частные денежные переводы в местные финансово-кредитные организации заблокировали.

При этом на данный момент любая разморозка активов граждан России через судебные или внесудебные механизмы сейчас отсутствует.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла назвал отмену русского искусства в Европе ошибкой. Он выступил за многополярность культурного мира и добавил, что русская культура — часть европейской.