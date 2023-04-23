В МЧС напомнили о штрафах за приготовление шашлыка в неположенном месте

Россиянам напомнили о штрафах за приготовление шашлыка в неположенном месте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россиянам напомнили, что готовить шашлыки можно только в тех местах, где это официально разрешено. Так, в Московской области приготовление шашлыков в неположенном месте может обойтись в 15 000 рублей. Такова верхняя планка штрафа за это нарушение. Минимальный штраф за приготовление шашлыков вне оборудованных мест и разведение открытого огня там, где это запрещено – пять тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.

В ведомстве уточнили, что такие штрафы заплатят за нарушение физические лица. Если шашлыки не там, где положено, будет жарить должностное лицо, оно будет оштрафовано на 20-30 тысяч рублей, а юридические лица будут наказаны штрафом в 300-400 тысяч рублей.

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Тем временем синоптики предупреждают, что в ближайшее время россиянам будет не до шашлыков: разрушительные ливни, ураган и снежный шторм обрушатся почти на всю Россию.

Ранее новосибирец решил пожарить шашлыки на балконе многоэтажки. Соседи сняли это на видео и вызвали полицию.