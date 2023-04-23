FP: Евросоюз пытается успокоить фермеров из Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии из-за украинского зерна

Евросоюз пытается успокоить фермеров из Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии из-за украинского зерна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обозреватель Кристина Лю в статье для издания Foreign Policy написала, что Евросоюз пытается успокоить фермеров из Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии, которые возмущены тем, что на рынки их стран попало большое количество зерна из Украины.

«Европейский союз спешит успокоить разъяренных восточноевропейских фермеров после того, как Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинского зерна», — пишет журналист.

Она уточняет, что вместо того, чтобы пройти транзитом через перечисленные страны, дешевое украинское зерно попало на их рынки, что вызвало недовольство среди местных фермеров. Так, в Польше они протестовали в течение нескольких недель. В итоге ряд стран ЕС приостановили импорт этого вида продовольствия из Украины, напоминает обозреватель.

Журналист резюмировала, что по мере нарастания недовольства власти Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии должны следить за тем, чтобы «вилы не направили на них».

Как писал сайт KP.RU, ранее Польша и Венгрия приняли решение о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов из Украины. Позже к ним присоединились Словакия и Болгария. Ограничительные меры были приняты на фоне протестов местных фермеров, которые несли убытки из-за того, что дешевое украинское зерно оставалось в Европе, хотя должно было идти в страны Африки.