Болгария ввела запрет на импорт продовольствия из Украины

В Болгарии ввели временный запрет на импорт украинской сельхозпродукции Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Болгарии ввели временный запрет на импорт сельхозпродукции из Украины. По словам премьера Гылыба Донева, данное решение принято из-за значительных остатков продовольствия с прошлого года, которые нарушили продовольственные цепочки и угрожают местным аграриям “крайне серьезными последствиями”.

“Временный премьер-министр Гылыб Донев объявил в начале заседания правительства о том, что Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины за исключением транзитных товаров”, – сообщили в эфире радио Bulgaria.

Напомним, недавно в некоторых странах восточной Европы местные фермеры устроили протесты на границах с Украиной. Аграрии Польши, Болгарии и Румынии блокировали техникой въезды на территории своих стран и требовали от властей ограничить импорт и транзит дешевого зерна и сельхозпродукции с Украины.

Тем временем в Британии данные ограничения назвали “ударом в спину” Киеву от союзников в тяжелый момент. На Украине также высказывали недовольство ограничением импорта, которое противоречит ранее установленным договоренностям Киева с соседними странами. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен пообещала фермерам восточных стран ЕС компенсацию за продолжение импорта и транзита украинской продукции.