Российская авиация уничтожила две группы украинских диверсантов в Харьковской области Фото: Александр КОЦ

Армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении в районе населенных пунктов Молчанового и Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

По словам Якимкина, которого цитирует РИА Новости, российские военнослужащие также сорвали две попытки провести ротацию на данном участке.

По данным офицера, кроме того, на Купянском направлении уничтожены два взводных опорных пункта в районе населенных пунктов Огурцово и Круглое и три укрытия личного состава южнее населенного пункта Ольшаны.

Также в Петропавловске из артиллерийского орудия 2С19 «Мста-С» была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация».

Как писал сайт KP.RU, ранее российские военнослужащие пресекли действия четырех украинских диверсионных групп на Купянском направлении в районе населенных пунктов Лиман Первый, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили украинские подразделения в ЛНР, а в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов противника.