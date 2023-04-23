Журналист Херш обвинил Запад в замалчивании об утечке на черный рынок поставляемого Киеву оружия

Журналист Херш обвинил Запад в замалчивании в утечке на черный рынок поставляемого Киеву оружия Фото: EAST NEWS

Страны Запада знают о том, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок, но умалчивает об этом факте, заявил американский журналист Сеймур Херш.

«Спустя месяцы после начала конфликта возникли огромные опасения насчет перепродажи переносных элитных комплексов, способных сбивать самолеты на значительной высоте. Где-то полгода назад CBS выпустил материал, который затем пришлось отозвать», – сказал он в интервью RT.

По словам журналиста, командиры Вооруженных сил Украины получали партии вооружения и лично перепродавали их на черный рынок.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине формируется черный рынок оружия, поэтому есть риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного вооружения. В контрабанде оружия с Украины в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы, отметил глава государства.