Страны G7 поддержали продление срока действия зерновой сделки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страны «Большой семерки» (G7) поддерживают продление и расширение зерновой сделки, сказано в распространенном заявлении, принятом по итогам переговоров министров сельского хозяйства государств G7.

Главы МИД сельского хозяйства стран объединения заявили о готовности оказать поддержку Украине в восстановлении объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, в том числе ирригационных сооружений, предприятий пищевой промышленности и складских объектов. Кроме того, страны G7 готовы помочь развивающимся странам в повышении устойчивости и стабильности сельскохозяйственных и пищевых отраслей.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года зерновая сделка была продлена на 60 дней, также был подтвержден ее пакетный характер. По словам замглавы МИД России Александра Грушко, Москва продолжит добиваться снятия всех препятствий для поставок российской сельхозпродукции на мировые рынки.