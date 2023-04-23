В Минобороны РФ заявили о поражении цеха для ремонта украинских беспилотников «Стриж» в районе Харькова Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Российским военным удалось поразить цеха предприятия, где ремонтировали и испытывали украинские беспилотники «Стриж». Они находились недалеко от Харькова. Об это рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Также военным удалось ударить по командно-наблюдательному пункту батальона 58-й мотопехотной бригады украинских войск около населенного пункта Серебрянка в ДНР.

Помимо этого, оперативно-тактическая и армейская авиация, при поддержке ракетных войск и артиллерии поразили 84 артиллерийских подразделений ВСУ, которые находились на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 118 районах.

Ранее в Министерстве обороны сообщили об освобождении двух кварталов в западной части Артемовска. По всей линии соприкосновения удалось ликвидировать 540 защитников киевского режима. Артиллерия выполнила 72 огневые задачи, а российская авиация совершила шесть самолетовылетов.