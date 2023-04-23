MWM назвал фрегат “Маршал Шапошников” с ракетами "Циркон" самым опасным боевым кораблем России

Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами «Циркон» признан самым опасным кораблем российского флота Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Американский журнал Military Watch назвал российский фрегат “Маршал Шапошников” с гиперзвуковыми ракетами “Циркон” на борту самым опасным военно-морским кораблем российского флота.

“Для фрегата проекта 1155M "Маршал Шапошников" была реализована одна из самых амбициозных программ модернизации”, – пишут авторы статьи. По их данным, с 2017 года корабль подвергся значительному усовершенствованию, а установка “Цирконов” вывела фрегат в новый класс.

“Несмотря на то что фрегат проекта 1155M изначально не разрабатывался для противокорабельных целей, благодаря одним только "Цирконам" он способен нейтрализовать всю надводную ударную группу без необходимости задействовать другое вооружение”, – считают авторы статьи, отметив, что ракеты “Циркон” являются самым опасным противокорабельным видом ракет.

Сайт KP.RU рассказывал о том, на что способен морской аналог “Кинжала”. Ракета “Циркон” способна поражать цели на суше и на море на дальности около 1000 километров, а из-за огромной скорости ее не сможет перехватить ни одна существующая или перспективная система ПРО.