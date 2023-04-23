В Эстонии предположили, когда может начаться наступление ВСУ Фото: REUTERS

Наступление украинских войск может начаться примерно через месяц, поскольку сейчас этому мешает дождливая погода. Такое предположение сделал Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. К такому выводу он пришел после того, как принял участие в заседании контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Он отметил, что дата может зависеть только от погоды.

Именно погодные условия на данный момент не дают ВСУ перейти в контрнаступление, а не нехватка вооружения, по словам Певкура. При этом он добавил, что из-за ряда факторов дата может отложиться и на два месяца.

А ранее стало известно, что за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения российские войска успешно ликвидировали 540 наемников киевского режима, а также пять украинских диверсионно-разведывательных групп. Также удалось уничтожить десятки танков и множество другой военной техники.