Умер Джашарбек Узденов, депутат Госдумы

Джашарбек Узденов умер 23 апреля 2023 года в возрасте 56 лет Фото: duma.gov.ru

В возрасте 56 лет умер депутат Государственной думы от фракции “Единая Россия” Джашарбек Узденов. Об этом 23 апреля 2023 года сообщил его однопартиец, глава фракции в Госдуме Владимир Васильев.

“Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни умер Джашарбек Борисович Узденов - депутат Государственной думы, бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики”, – приводит слова Васильева пресс-служба фракции.

Также Васильев выразил соболезнования родственникам Узденова от лица всех членов “Единой России”.

“Чуткий, внимательный, волевой, всегда готовый прийти на помощь - таким мы запомним Джашарбека Борисовича”, – сказал Васильев.

Напомним, в этот же день в возрасте 77 лет скончался другой депутат Государственной думы, почетный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов.