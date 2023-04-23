Военкор Коц сообщил, что российские военные контролируют более 80 процентов Артемовска

Российские бойцы держат под контролем более 80% Артемовска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц сообщил, что на данный момент под контролем российских сил находится более 80 процентов территории Артемовска.

“Мы изменили ход сражения, наваливаемся со всех сторон, оборона противника трещит по швам”, – сообщает Коц. По его словам, руководство украинской армии вынуждено заводить в город свои резервы “по темноте”, из-за чего бойцы нередко теряются.

“Мы приходим: «Доброе утро, вы уже в России». Где они находятся, не понимают. Где свои, где чужие – тоже”.

Коц отмечает, что противник на данный момент не желает отступать. Бойцам ЧВК "Вагнер" предстоит взять самый мощный укрепрайон ВСУ в западной части города, расположенный в некогда самой густонаселенной многоэтажной застройке.

Напомним, Артемовск является и политически и стратегически очень значимым городом для Киева. Зеленский признавал, что взятие города российскими силами развалит всю оборону ВСУ на Донецком направлении, а также может подтолкнуть западных союзников и граждан Украины к желанию и поиску компромиссов с Россией.