На Кипре выселят 3000 украинских беженцев из отелей и дадут им работу

Украинских беженцев выселят из отелей Кипра в преддверии туристического сезона. Фото: REUTERS

На Кипре три тысячи украинских беженцев выселят из отелей. Кроме того, для трудоспособных украинцев найдут работу. Такое решение кипрские власти приняли в преддверии летнего туристического сезона, пишет портал AlphaNews.

Сообщается, что украинские беженцы живут в 21 отеле в разных населенных пунктах Кипра. Власти предложили им найти новое жилье к 31 мая, уточнив, что беженцы имеют право обратиться за субсидией на аренду жилья. Подбор подходящей работы для трудоспособных беженцев уже начался, сообщается в публикации.

Тем временем все больше стран ограничивают льготы для «гостей с незалежной» или даже просят их уезжать домой. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2023 года во Львове сдавать донорскую кровь имеют право только чистокровные украинцы. Подробности.

Украинские беженцы рассказали, что, они ехали в Европу не мыть заграничные туалеты и таскать ящики в магазинах. Хотели просто отсидеться и получить бесплатную помощь.