CCTV: антироссийские санкции США ускорили мировой процесс дедолларизации

Антироссийские санкции США ускорили мировой процесс дедолларизации, передает китайский телеканал. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Американская валютная система оказалась под угрозой из-за ускорения процесса дедолларизации. Об этом сказано в материале телеканала CCTV (Китай). Доллар теряет свою незаменимость, и другие страны сокращают его использование, так как поняли, что США может использовать их долларовые активы как «бомбу замедленного действия».

«В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT. Однако даже удар этой «финансовой бомбы» не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара», - передает телеканал.

«Последний слой бумаги», поддерживающий доллар, был пробит, и дедолларизация охватила планету», - говорится в материале.

Ранее экономические аналитики предположили, что доллар может лишиться мирового господства быстрее, чем это прогнозируется.

Также сообщалось, что российский миллиардер Олег Дерипаска сделал прогноз относительно судьбы американского доллара. Доминирование доллара в мировых расчетах и финансовых операциях закончится через пять лет, сказал бизнесмен, анализируя ситуацию с сокращением производимых в долларах расчетов.

Тем временем доля доллара в расчетах за энергоресурсы снизилась почти вдвое. Почему другие страны выбирают рубль, читайте здесь на KP.RU.