Минфин и Центробанк определили параметры долгосрочных сбережений россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов РФ и Банк России направили в российское правительство проект законов о программе долгосрочных сбережений. Об этом пишет РБК, уточняя, что документ планирую рассмотреть в понедельник, 24 апреля.

Проект предлагает внести правки в многие законы, в том числе о негосударственных пенсионных фондах, а также об обязательном пенсионном страховании, а его целью является формирование дополнительного дохода российских граждан на будущее и создание финансовой «подушки безопасности» на случай особых жизненных ситуаций.

В документе сказано, что долгосрочные сбережения формируются благодаря взносам россиян и средствам, которые были ранее созданы пенсионным накоплением. При этом тем, кто внесет на свой счет до 400 тысяч рублей в год, станет доступен налоговый вычет до 52 тысяч.

Собираются также софинансировать отчисления со стороны государства, коэффициент которого станет зависеть от размера дохода гражданина. Максимальная сумма будет составлять 36 тысяч рублей в год.

«Государственная поддержка формирования долгосрочных сбережений осуществляется в течение трёх лет, начиная с года, следующего за годом уплаты физическим лицом сберегательных взносов по договору долгосрочных сбережений», - сказано в проекте.

Забрать часть накоплений или же всю сумму досрочно без потери процентов будет возможно в исключительных случаях, к которым относят оплату дорогостоящего или получение высшего образования ребенком.

Напомним, с 1 апреля этого года социальные пенсии в России выросли на 3,3%.