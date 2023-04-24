Медведев: Польша — бесконечно враждебное для России образование Фото: REUTERS

Польша — не ровня России и никогда ей не станет, а в целом так и останется бесконечно враждебным образованием, не важно, с кусками Украины в составе, или же без них. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

При этом в перспективе польско-украинская конфигурация может оказаться чем-то выгодной для России, полагает Медведев.

Как считает политик, вкусив крови, они могут заняться историческим реваншизмом и начать терроризировать своих соседей необоснованными претензиями «по праву памяти». После этого они могут превратиться в «бешеную псину» которая будет кусать всех подряд в Европе. Подобное можно наблюдать уже сейчас, поскольку они выдвигают репарационные претензии в адрес Германии.

При этом, резюмировал Медведев, поляки спят и видят, как снова станут крутыми, но даже наличие в польском войске бандеровцев не повлияет на точность применения «Сарматов», «Цирконов» и «Калибров».

Ранее Дмитрий Медведев назвал Британию вечным врагом для России. Именно так он отреагировал на британские санкции в отношении российского суда. По его словам они до сих пор думают, что это страшное наказание, которого все боятся.