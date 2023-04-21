Медведев назвал Британию вечным врагом России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Британия будет вечным врагом России. Такое заявление политик сделал, комментируя британские санкции в отношении российских судей, участвовавших в рассмотрении дел “по тяжким преступлениям в отношении наших граждан”.

“Дело даже не в конкретном «кейсе», а в их святой уверенности, что это страшное наказание и российские должностные лица будут биться в истерике по этому поводу”, – заявил Дмитрий Анатольевич в своем телеграм-канале.

Политик считает, что “Британия была, есть и будет нашим вечным врагом” по крайней мере до момента, пока “не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия”.

Напомним, власти Великобритании недавно решили отправить украинской армии танковые снаряды с сердечниками из обедненного урана. Глава МИД Сергей Лавров назвал это признаком готовности Британии идти на сознательное нарушение международного гуманитарного права в борьбе с Россией. “Это плохо для них кончится”, – отмечал Лавров.