Боррель признал, что главы МИД ЕС не готовы согласовать новый пакет антироссийских санкций Фото: REUTERS

Европейский союз на данный момент не готов представить 11-й пакет антироссийских ограничений. Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, отметив, что на данный момент неизвестно, будут ли введены ограничительные меры в отношении Росатома.

«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России, мы продолжим обсуждение», - заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза по прибытии в Люксембург на встречу министров иностранных дел стран – членов ЕС.

Напомним, ранее газета Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника, заявила, что в Европейском союзе полагают, что с новыми санкциями в отношении России покончено, поскольку, когда таких ограничений станет больше, то вырастет и список исключений из них. Отмечалось, что на данный момент идет работа над «закрытием лазеек» при исполнении уже действующих мер.