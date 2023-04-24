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НовостиВ мире24 апреля 2023 7:37

Боррель признал, что главы МИД ЕС не готовы согласовать новый пакет антироссийских санкций

Неизвестно, будут ли введены ограничительные меры в отношении Росатома
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Боррель признал, что главы МИД ЕС не готовы согласовать новый пакет антироссийских санкций

Боррель признал, что главы МИД ЕС не готовы согласовать новый пакет антироссийских санкций

Фото: REUTERS

Европейский союз на данный момент не готов представить 11-й пакет антироссийских ограничений. Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, отметив, что на данный момент неизвестно, будут ли введены ограничительные меры в отношении Росатома.

«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России, мы продолжим обсуждение», - заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза по прибытии в Люксембург на встречу министров иностранных дел стран – членов ЕС.

Напомним, ранее газета Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника, заявила, что в Европейском союзе полагают, что с новыми санкциями в отношении России покончено, поскольку, когда таких ограничений станет больше, то вырастет и список исключений из них. Отмечалось, что на данный момент идет работа над «закрытием лазеек» при исполнении уже действующих мер.