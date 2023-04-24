Украинский генерал Мельник заявил о нехватке военных и техники для ВСУ Фото: REUTERS

У Украины никогда не будет достаточного количества военнослужащих и техники, а все профессиональные солдаты либо ранены, либо погибли. Об этом заявил командующий ВСУ на Харьковском направлении Сергей Мельник, в беседе с журналистами испанской газеты El Pais.

«Проблема в том, что у нас никогда не будет достаточно людей и техники. Потому что те, кто являются профессиональными военными..., уже истощены, ранены или восстанавливаются. Или они погибли», - заявляет Мельник.

Сейчас в рядах ВСУ находятся, по большей части, люди без военного опыта, которых обучают «на ходу», либо их отправляют в западные страны для прохождения воинских курсов, под руководством командиров стран НАТО. По словам Мельника, Украине остро не хватает людей и боеприпасов, особенно для артиллерии и танков.

При этом генерал противоречит сам себе, опровергая заявления о том, что ВСУ не хватит солдат и оружия для контрнаступления. Мельник утверждает, что и всеобщей мобилизации на Украине не планируется, но надеется, что Запад пришлёт как можно больше оружия.

Ранее KP.RU сообщил о том, что бывший советник экс-президента Украины Кучмы заявил о потерях ВСУ лучших подразделений, которые нужны были для попытки контрнаступления.