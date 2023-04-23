Экс-советник Кучмы Соскин: Россия уничтожила предназначенные для контрнаступления элитные подразделения ВСУ

Соскин заявил, что Киев теряет в боях за Артемовск военных, готовившихся к контрнаступлению Фото: соцсети

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что украинская армия теряет в боях за Артемовск свои элитные подразделения, предназначенные для весеннего контрнаступления.

“Идет подготовка к колоссальным событиям против Украины. Россия готовится к ним. Уничтожаются элитные украинские подразделения. <…> А российская армия сберегает себя, ничего Украина сделать не может”, – заявил эксперт.

Напомним, ранее об отправке в Артемовск элитных подразделений ВСУ сообщал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам военного, Киев идет на подобные меры из-за острой нехватки личного состава.

В конце марта 2023 года издание Asia Times сообщало, что в ходе активной фазы конфликта на Украине ВСУ потеряли почти всех высококвалифицированных бойцов, проходивших подготовку под руководством военного блока НАТО с 2014 года.

Большие потери опытных военных снижают общее качество украинской армии, и заставляют некоторых экспертов сомневаться в возможности Киева провести запланированное контрнаступление.