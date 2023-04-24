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НовостиПолитика24 апреля 2023 9:59

Песков заявил, что президентские выборы в 2024 году состоятся, несмотря на попытки вмешательства извне

Подготовка к выборам президента в России будет проведена по плану
Сергей КУДРИН
Песков заявил, что президентские выборы в 2024 году состоятся, несмотря на попытки вмешательства извне

Песков заявил, что президентские выборы в 2024 году состоятся, несмотря на попытки вмешательства извне

Фото: REUTERS

Президентские выборы в России, которые запланированы на 2024 год, состоятся вне зависимости от внешнеполитической ситуации. Подготовка к ним будет проведена по плану. Об этом заявил в понедельник, 24 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также предупредил что, по всем оценкам, в период проведения выборов главы государства ожидается кратное увеличение провокаций и попыток вмешательства извне, со стороны недружественных России государств. На фоне обстановки в мире сомневаться в этом не приходится.

Напомним, президент России Владимир Путин ещё не объявлял о своём намерении участвовать в выборах 2024 года. Песков заявлял, что пока не обладает информацией о планах главы государства на этот счёт.

Ранее KP.RU сообщил о том, что глава Центризбиркома Элла Памфилова предупредила о планах Запада сорвать выборы президента России в 2024 году.