Песков заявил, что президентские выборы в 2024 году состоятся, несмотря на попытки вмешательства извне Фото: REUTERS

Президентские выборы в России, которые запланированы на 2024 год, состоятся вне зависимости от внешнеполитической ситуации. Подготовка к ним будет проведена по плану. Об этом заявил в понедельник, 24 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также предупредил что, по всем оценкам, в период проведения выборов главы государства ожидается кратное увеличение провокаций и попыток вмешательства извне, со стороны недружественных России государств. На фоне обстановки в мире сомневаться в этом не приходится.

Напомним, президент России Владимир Путин ещё не объявлял о своём намерении участвовать в выборах 2024 года. Песков заявлял, что пока не обладает информацией о планах главы государства на этот счёт.

Ранее KP.RU сообщил о том, что глава Центризбиркома Элла Памфилова предупредила о планах Запада сорвать выборы президента России в 2024 году.