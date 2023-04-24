Силуанов объяснил использование Россией нацвалют в расчетах «опасностью» доллара Фото: REUTERS

Глава Минфина РФ Антон Силуанов объяснил, почему Россия стала использовать в расчетах национальные валюты. По его словам, доллар стал «опасен».

«Правильно президент говорил, что это не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас, потому что расчеты в долларах стали опасны», - заявил министр финансов.

Как следствие, по словам Силуанова, приоритетом для России теперь стало использование национальных валют в расчетах.

«Переход на использование рубля, валют дружественных стран, цифровых валют - вот наше сегодняшнее и наше будущее для проведения финансовых расчетов», - отметил глава ведомства.

Как писал сайт KP.RU, ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что Россия продолжает активно переходить на расчеты за энергоресурсы в национальных валютах стран-покупателей, чаще всего это рубли и юани. Делается это в ответ на санкции со стороны стран Запада и для ослабления доллара и евро на мировых рынках.