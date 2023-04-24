Сервис доставки PickPoint подал в суд заявление о банкротстве Фото: Артем КИЛЬКИН

Владелец крупной службы доставки PickPoint подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи», являющегося оператором сервиса. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Заявление было подано в суд 21 апреля 2023 года, и пока к рассмотрению оно не принималось. Сумма долга, накопленного компанией, также пока не указана. Ранее стало известно, что сервис временно отключил номер поддержки пользователей, а все отправленные посылки начали возвращать обратно по месту отправления.

Согласно данным «СПАРК», с января по апрель 2023 года оператор PickPoint получил 225 исковых заявлений, а общая сумма задолженности, накопленная компанией, составляет 164,6 млн рублей.

Ранее KP.RU сообщил о том, что логистическая компания PickPoint объявила о решении покинуть российский рынок так как, якобы, основными клиентами были западные ритейлеры, которые тоже ушли из России.