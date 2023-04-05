Логистический сервис Pick Point прекращает работу в России

PickPoint уходит из России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Логистическая компания PickPoint прекращает работу в России. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на информированные источники на логистическом рынке.

Сообщается, что гендиректор PickPoint Надежда Романова уведомила партнеров о завершении операционной деятельности. Компания прекращает прием грузов с 4 апреля, все ранее принятые отправления будут доставлены адресатам до конца апреля.

Основную часть клиентов компании составляли западные ритейлеры, с уходом которых с российского рынка PickPoint испытывает трудности, отмечает издание.

Какие компании, ушедшие из России, уже вновь начали работу в нашей стране, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем швейцарские аналитики из института IMD и Университета Санкт-Галлена пришли к сенсационному выводу: из 1,4 тысяч относительно крупных компаний, работавших в России на апрель 2022 года, полностью покинули рынок РФ примерно 8,5%.

Также спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний остались в России, а ушедшие с российского рынка терпят теперь миллиардные издержки.

Ранее сообщалось, что французская компания Danone все-таки собирает чемоданы из России. При этом оставляя себе возможность распаковать их обратно.