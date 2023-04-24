ВВС Украины признали, что средства ПВО не могут защитить территорию всей страны

ВВС Украины признали, что ПВО не могут защитить территорию всей страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средства ПВО Украины не могут защитить территорию всей страны, заявил спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он также считает, что альтернативой средствам ПВО могут стать мобильные огневые группы.

"Мы находимся в таких реалиях, что не можем покрыть территорию всей страны средствами ПВО. Поступают и Patriot, и С-300, и "Буки", но они тоже не долговечны. Надо понимать, что эта техника тоже на грани возможностей. Мы постепенно идем по пути замены советского парка техники зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). То, что удается сделать и наращивать, мобильно огневые группы", - приводит высказывание Игната издание Еspreso.tv.

Кроме того, представитель ВВС Украины согласился с тем, что оружие, которое применяется против Киева, новейшее. По его словам, украинское производство наращивает обороты и старается приспосабливаться к реалиям современной войны.

Тем временем, издание Daily Mail со ссылкой на нескольких представителей британского генералитета утверждает, что Киев лишится западной военной помощи и навсегда потеряет территории, если предполагаемое весеннее контрнаступление ВСУ окажется неудачным.