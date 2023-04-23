DM: Украина навсегда потеряет территории и лишится западной военной помощи в случае неудачного весеннего наступления

Британские генералы предрекли Украине трудности при попытке контрнаступления из-за разношерстного западного вооружения. Фото: REUTERS

Украина лишится западной военной помощи и навсегда потеряет территории, если предполагаемое весеннее контрнаступление ВСУ окажется неудачным. Об этом пишет издание Daily Mail, ссылаясь на нескольких представителей британского генералитета.

По мнению британских генералов, судьба Украины и украинского конфликта решится в ближайшие месяцы.

«Неудача может означать, что дверь закроется навсегда», - приводит DM мнение военачальников.

Британские генералы прогнозируют, что ВСУ при попытке провести контрнаступление столкнутся с логистическими неприятностями. Также эксперты обратили внимание на то, что поставляемые Киеву западные вооружения разношерстны и требуют различного подхода к их обслуживанию. Собеседники издания выразили мнение, что для украинских военных нанесение крупномасштабного удара станет слишком сложной задачей, и попытка контрнаступления выльется в ограниченные маневры.

Ранее бывший генерал армии США Ходжес спрогнозировал контрнаступление ВСУ через несколько недель. По его мнению, завязнув в «Артемовской мясорубке», Киев якобы пытается «выиграть время».

Тем временем бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что украинская армия теряет в боях за Артемовск свои элитные подразделения, предназначенные для весеннего контрнаступления, а экс-агент MI6 Крук назвал слухи о контрнаступлении ВСУ чушью и попыткой напугать Россию.

По прогнозам британского издания Economist, украинские войска могут попасть в окружение, если предпримут попытку пойти в наступление.