Глава ВТБ Костин предложил брать под управление активы компаний, планирующих уйти из России Фото: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

Активы тех компаний, которые собираются уходить из России, можно просто не покупать, а брать их под свое управление. Так государство продолжит получать с них финансы. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» глава ВТБ Андрей Костин.

При этом он отметил, что когда санкции закончатся, все вернется на свое место.

В качестве примера он привел финский энергоконцерн «Fortum» и иностранные банки. При этом они оценивают свои активы в миллиарды долларов, а можно не покупать их, а отдавать под управление российских компаний и спокойно продолжать работу.

Он добавил, что нельзя просто так давать им уйти и продавать бизнес даже за небольшую сумму, ведь должна быть какая-то справедливость.

Известно, что компания «Fortum», они продолжают процесс продажи своих активов, но пока нет определенности в вопросе получения разрешения на это от российских властей.

Ранее компания-ритейлер Leroy Merlin опровергла слухи о том, что планирует продажу всех складских объектов на территории РФ. Как и месяцем ранее, они продолжают вести работу в России без каких-либо изменений.