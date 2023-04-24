Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Масимов получил 18 лет тюрьмы за госизмену и попытку захвата власти

Бывший глава комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов
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Бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов приговорен к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене и попытке захвата власти.
Как сообщается на сайте суда Астаны, экс-председателю КНБ Казахстана «путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе».
Экс-заместители Масимова получили от трех до 16 лет заключения с пожизненным лишением занимать государственные должности.
Напомним, бывший председатель КНБ Казахстана, отправленный в отставку после начала массовых беспорядков в стране, находился в СИЗО с конца января 2022.
В начале января прошлого года в Казахстане прошли массовые беспорядки. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как позже заявили власти, жертвами беспорядков стали 238 человек.