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НовостиВ мире24 апреля 2023 12:58

Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Масимов получил 18 лет тюрьмы за госизмену и попытку захвата власти

Бывший чиновник был лишен имущества и права занимать госдолжности
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бывший глава комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов

Бывший глава комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов

Фото: EAST NEWS

Бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов приговорен к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене и попытке захвата власти.

Как сообщается на сайте суда Астаны, экс-председателю КНБ Казахстана «путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе».

Экс-заместители Масимова получили от трех до 16 лет заключения с пожизненным лишением занимать государственные должности.

Напомним, бывший председатель КНБ Казахстана, отправленный в отставку после начала массовых беспорядков в стране, находился в СИЗО с конца января 2022.

В начале января прошлого года в Казахстане прошли массовые беспорядки. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как позже заявили власти, жертвами беспорядков стали 238 человек.