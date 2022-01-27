Экс-главу КНБ Казахстана Масимова и его заместителя арестовали по подозрению в госизмене

Бывший глава комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов подозревается в госизмене Фото: EAST NEWS

Бывшему главе комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Кариму Масимову, отправленному в отставку после начала массовых беспорядков в стране, избрали меру пресечения по делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в КНБ.

Карим Максимов и его заместитель Ануар Садыкулов решением суда взяты под арест. Они будут находиться в СИЗО. Меру пресечения другому заместителю главы КНБ Даулету Ергожину объявят позднее.

Материалам уголовного дела присвоен гриф "совершенно секретно". Помимо государственной измены фигурантов дела подозревают в совершении "действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу Комитета национальной безопасности страны. Им стал Ермек Сагимбаев.

Напомним, Токаев 5 января 2022 года принял отставку правительства. Временно-исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Другие члены правительства республики продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.