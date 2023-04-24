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НовостиОбщество24 апреля 2023 13:04

В МЧС заявили, что будут вычислять нарушения противопожарного режима при помощи беспилотников

Они помогут выявлять зарастание участков сухой травой
Роман ПОЛОСИКОВ
В МЧС заявили, что будут вычислять нарушения противопожарного режима при помощи беспилотников

В МЧС заявили, что будут вычислять нарушения противопожарного режима при помощи беспилотников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беспилотники помогут вычислять различные нарушения противопожарного режима, в том числе и зарастание участков сухой травой. Об этом заявил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Использование квадрокоптеров для подобных целей уже спланировано и вскоре будет применяться на практике.

Если при помощи их будут выявляться различные правонарушения, то ответственные за это люди будут получать соответствующие предостережения, а в случае неисполнения требований, нарушителей будут привлекать к ответственности через органы прокурорского надзора.

Такая работа уже начнется с майских праздников.

Ранее в МЧС напомнили гражданам о штрафах за приготовление шашлыка в неположенном месте. К примеру в Московской области за разведение огня вне специально оборудованных для этого мест будет наказываться штрафом в 15 тысяч рублей.