В МЧС заявили, что будут вычислять нарушения противопожарного режима при помощи беспилотников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беспилотники помогут вычислять различные нарушения противопожарного режима, в том числе и зарастание участков сухой травой. Об этом заявил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Использование квадрокоптеров для подобных целей уже спланировано и вскоре будет применяться на практике.

Если при помощи их будут выявляться различные правонарушения, то ответственные за это люди будут получать соответствующие предостережения, а в случае неисполнения требований, нарушителей будут привлекать к ответственности через органы прокурорского надзора.

Такая работа уже начнется с майских праздников.

Ранее в МЧС напомнили гражданам о штрафах за приготовление шашлыка в неположенном месте. К примеру в Московской области за разведение огня вне специально оборудованных для этого мест будет наказываться штрафом в 15 тысяч рублей.