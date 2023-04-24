Боррель призвал готовиться к возможным переговорам по Украине с "позиции силы"

Боррель призвал к готовиться к возможным переговорам по Украине с "позиции силы" Фото: REUTERS

Странам Запада нужно начать готовиться к мирному разрешению украинского конфликта, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Украина должна стать участником переговоров с позиции силы.

"Мы должны начать готовиться к мирному урегулированию, но это будет зависеть от ситуации на поле боя. Киев должен занять позицию силы, когда дело дойдет до переговоров о мире. Давайте не будем обманывать себя", - приводит его слова он газета Le Monde.

Боррель отметил, что не стоит себя обманывать и постконфликтный период не наступит в ближайшее время.

Кроме того, сейчас в ЕС не готовы представить 11-й пакет антироссийских ограничений.Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Также он отметил, что на данный момент неизвестно, будут ли введены ограничительные меры в отношении Росатома.