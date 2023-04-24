Турчак попросил Путина разрешить применять оружие отрядам теробороны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил разрешить отрядам территориальной обороны использовать оружие.

«Люди активно идут в эти формирования, участвуют в охране мостов, в патрулировании территории, помогают органам внутренних дел в охране общественного порядка. Эти регионы проводят обучение. Вместе с тем их правовой статус сейчас крайне ограничен, и главное, у них нет права на ношение и применение оружия. Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить», – приводятся слова Турчака на сайте Кремля.

Как писал сайт KP.RU, отряды территориальной обороны были сформированы в новых регионах России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Это целый комплекс осуществляемых в период действия военного положения мероприятий по охране и обороне военных, важных государственных и специальных объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи и объектов энергетики. Кроме того, они занимаются, в том числе борьбой с диверсантами, незаконными вооруженными формированиями и террористами.