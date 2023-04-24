Минобороны России заявило о попытке ВСУ атаковать базу Черноморского флота при помощи катеров Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать базу Черноморского флота РФ в Севастополе, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Сегодня около 3:30 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами», – сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, на подходе к бухте все катера ВСУ были уничтожены силами противоподводно-диверсионного обеспечения. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в понедельник, 24 апреля, Черноморским флотом России был уничтожен надводный украинский беспилотник. Как писал сайт KP.RU, губернатор Михаил Развожаев уточнил, что дрон намеревался атаковать Севастополь.

В марте этого года Черноморский флот отразил атаку надводных беспилотников ВСУ. В общей сложности были уничтожены три объекта, которые пытались проникнуть в бухту.