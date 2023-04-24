Венгрия выступила против продолжения поставок оружия Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия в ходе совета министров иностранных дел стран Евросоюза выступила против продолжения поставок оружия Киеву, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

«Я не слышал на сегодняшнем заседании ни одного заявления против поставок оружия. Все призывали их ускорить, увеличить объемы поставок и финансирования. Тут мы, венгры, в абсолютном меньшинстве, когда говорим, что поставки оружия только продлевают конфликт», – сказал он видеообращении.

Напомним, в марте 2022 Сийярто заявил, что Венгрия запрещает поставлять оружие на Украину через свою территорию, поскольку для Будапешта важнее всего безопасность венгерского народа. Эти поставки сразу станут военной целью для уничтожения, и Венгрия не готова подвергать риску жизнь и безопасность своего населения, отметил дипломат.

В феврале этого года Венгрия выступила против антироссийских санкций в сфере атомной энергетики.