Pоlitico: Франция и Венгрия выступили против антироссийских санкций в сфере атомной энергетики

Франция и Венгрия выступили против введения санкций в отношении связанных с российским атомным сектором юридических и физических лиц. Фото: REUTERS

В десятый пакет антироссийских санкций ЕС не будут включены рестрикции против сектора атомной энергетики РФ. Об этом пишет издание Politico.

«К сожалению, атомный сектор не включен в это предложение», - цитирует издание слова трех евродипломатов.

Сообщается, что против планов Еврокомиссии в отношении ряда связанных с российской атомной энергетикой юридических и физических лиц выступили Франция и Венгрия. Франция объяснила свою позицию тем, что многие АЭС в разных странах мира используют российское сырье, а в Венгрии заявили об исключительной важности АЭС Росатома в энергетической системе страны.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет санкций против России включает ограничения на 11 млрд евро.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли, в том числе «Росатом» и его дочерних компаний.

Эксперт Остапкович считает, что в случае введения Западом ограничений в отношении российского сектора атомной энергетики под удар попадут и европейские страны, где находятся построенные РФ объекты. Подробнее здесь на KP.RU.

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