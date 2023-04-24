Нутрициолог Гусакова рассказала от каких продуктов стоит избавиться при изжоге Фото: pixabay.com

Самым эффективным методом борьбы с изжогой будет изменение рациона питания. Первым делом стоит отказаться от кофе, газированных напитков и фастфуда, а также убрать из пищи любые продукты, приготовленные во фритюре. Об этом рассказала в беседе с «Газета.Ru» нутрициолог Вероника Гусакова.

Негативное влияние на секрецию желудочного сока может оказывать и различная острая пища и большинство пряностей и специй.

А врач-терапевт Ольга Чирикова посоветовала исключить перед сном употребление шоколада и фастфуда, поскольку они провоцируют выработку кислоты в желудке. Об этом рассказали на сайте телеканала «360».

В беседе с «Известиями» аллерголог-иммунолог Юрий Андреев рассказал о продуктах, которые могут повышать риск анафилактических реакций. Он отметил, что пищевой аллергией страдает около пяти процентов людей в мире, а большая часть из них ощущают его из-за развития синдрома перекрестной пищевой аллергии.

Факторами, повышающими вероятность анафилактических реакций, могут быть абрикосы, миндаль, вишня, сельдерей и еще ряд продуктов. Также он добавил, что капуста, бобовые и свежая выпечка могут спровоцировать повышенное газообразование из-за чего может начаться изжога.