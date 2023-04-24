РИА Новости: Бывший глава аппарата Госдумы за полгода передал мошенникам 44 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Группа мошенников полгода обрабатывала бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова, и сумела выманить у него 44 млн рублей за всё время своей аферы. Об этом сообщает агентство РИА Новости, со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следствием возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Кража, совершенная в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ)"», - говорит собеседник агентства.

Пенсионер Безверхов обратился в полицию с заявлением, сообщив о краже средств с его банковского счёта. С ноября 2022 по апрель 2023 года ему звонили аферисты через мессенджер, и представлялись сотрудниками Центрального банка. Они запрашивали личные данные жертвы, и в результате несколькими переводами сняли с его счетов 44,3 млн рублей.

Ранее KP.RU сообщил о том, как сотрудница «Комсомолки» на личном примере продемонстрировала ухищрения телефонных мошенников, потеряв 2,6 млн рублей.