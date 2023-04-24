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НовостиПолитика24 апреля 2023 15:07

Белый дом попытался оправдаться за отказ от выдачи виз российским журналистам

Белый дом объяснил отказ в выдаче виз журналистам из пула Лаврова «отстаиванием свободы прессы»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Белый дом попытался оправдаться за отказ от выдачи виз российским журналистам

Белый дом попытался оправдаться за отказ от выдачи виз российским журналистам

Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты отказали российским журналистам из пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в выдаче виз, поскольку считают государственные СМИ органом пропаганды, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Российские государственные СМИ – это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу», – сказал представитель Белого дома в интервью CNN.

Как писал сайт KP.RU, российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России для участия в работе Совета безопасности ООН не выдали визы США, об этом стало известно всего за 40 минут до их вылета. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это манипулированием свободой слова и правами журналистов.