Белый дом попытался оправдаться за отказ от выдачи виз российским журналистам Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты отказали российским журналистам из пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в выдаче виз, поскольку считают государственные СМИ органом пропаганды, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Российские государственные СМИ – это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу», – сказал представитель Белого дома в интервью CNN.

Как писал сайт KP.RU, российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России для участия в работе Совета безопасности ООН не выдали визы США, об этом стало известно всего за 40 минут до их вылета. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это манипулированием свободой слова и правами журналистов.