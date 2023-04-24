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НовостиПолитика24 апреля 2023 15:32

Лавров предупредил об угрозе морской безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона из-за действий США

Вашингтон вталкивает в военные блоки Токио, Сеул и страны АСЕАН, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
США под своей эгидой создают механизмы для вмешательства в морскую безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

США под своей эгидой создают механизмы для вмешательства в морскую безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Фото: REUTERS

США под своей эгидой создают механизмы для вмешательства в морскую безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Блоковые подходы проявляются в создании военного альянса AUKUS, в который заталкивают и Токио, и Сеул, и даже ряд стран АСЕАН. Под эгидой США создаются механизмы вмешательства в вопросы морской безопасности с прицелом на обеспечение интересов Запада в акватории Южно-Китайского моря», – сказал он на заседании Совбеза ООН.

По мнению главы российского МИД, Вашингтон и его союзники бросил значительные силы на подрыв многостороннего сотрудничества в сферах экономики и безопасности в АТР, которое десятилетиями формировалась вокруг стран АСЕАН. Такие действия США направлены на развал устоявшейся архитектуры отношений, которая устраивала и членов АСЕАН, и их партнеров по диалогу, в том числе Россию и Китай, добавил Лавров.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД РФ высказал мнение, что Китай, Индия и ряд других стран Евразийского континента, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Африки и Латинской Америки не собираются помогать западным странам удерживать гегемонию на мировой арене.