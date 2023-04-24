Песков назвал враньем заявления про двойников Путина

Глава государства всегда был активным и никогда не сидел в «бункерах», отметил представитель Кремля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утверждения о наличии двойников президента России Владимира Путина является враньем, здоровье главы государства позволяет ему работать самостоятельно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, как был, так и есть мегаактивный. Мы с трудом за ним поспеваем. Его энергетике можно только позавидовать, его здоровья можно пожелать только самому себе», – сказал он в ходе выступления на марафоне «Знание».

Российский президент никогда не сидел ни в каких «бункерах», подобные заявления – абсолютная ложь, добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью британскому изданию Daily Mail заявил, что глава российского государства якобы использует трех двойников, которые сделали пластические операции. Позже Песков назвал эти утверждения чушью.