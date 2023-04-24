Песков назвал НАТО инструментом войны, а не мира

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 24 апреля, заявил, что НАТО является инструментом войны, а не мира. Он подчеркнул, что альянс все время приближался к российским границам.

«НАТО - это не инструмент мира, это инструмент конфронтации. НАТО именно была так задумана, спроектирована и исполнена как инструмент конфронтации. Это машина войны», - отметил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Он подчеркнул, что НАТО всегда приближался к границам России.

Песков заявил, что в западных странах лгут о том, что не было «девяти волн расширения НАТО». Он также отметил, что там больше не говорят о том, что альянс даже после распада СССР продолжал свое расширение в сторону российских границ шесть раз.

Как писал сайт KP.RU, 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Позже в Минобороны РФ заявили, что в связи с этим российские ПВО отрабатывают защиту северо-западных границ РФ. В ведомстве также напомнили, что ко вступлению в альянс готовится Швеция