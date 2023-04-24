Песков назвал чудовищной ложью заявления об отсутствии причин для начала СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Слова об отсутствии причин для начала российской военной спецоперации на Украине являются чудовищной ложью, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это чудовищная ложь. Те, кто говорят об этом, они никогда не рассказывают всю предысторию, и они никогда у себя не показывают нашего президента, когда он ее рассказывает. Это видим только мы с вами», – сказал пресс-секретарь российского лидера в ходе выступления на марафоне «Знание».

Как отметил Песков, именно так устроена западная монополия на владение информационными потоками. Он высказал надежду, что Россия и другие страны, заинтересованные в справедливом отношении к себе, эту монополию расшатают.

Напомним, в январе этого года Владимир Путин во время выступления в Санкт-Петербурге объяснил причины начала спецоперации на Украине. По его словам, российская сторона долгое время терпела и пыталась договориться, но ее обманули. Как подчеркнул президент, Москва сделала все, чтобы урегулировать ситуацию мирными средствами, но противник готовился к тому, чтобы перевести конфликт в горячую фазу.