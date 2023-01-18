Путин объяснил причины начала спецоперации: Нас просто водили за нос, нас обманывали Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин во время выступления в Санкт-Петербурге объяснил причины начала спецоперации ан Украине.

По его словам, российская сторона долгое время терпела, но ее обманули.

- Мы долго терпели, пытались договориться. Но как выяснилось, нас просто водили за нос, нас обманывали. Мы сделали все, чтобы урегулировать ситуацию мирными средствами. Но противник готовился к тому, чтобы перевести конфликт в горячую фазу. Нам не оставалось ничего. Первичный источник госвласти на Украине - госпереворот, об этом мы не должны забывать, - сказал глава государства.