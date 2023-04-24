Politico: Евросоюз хочет вывести четыре страны из зоны влияния России и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Евросоюзе хотят наладить отношения с несколькими странами, чтобы склонить их на свою сторону, утверждает обозреватель Politico Джакопо Баригацци.

Как считает автор статьи, в Брюсселе не скрывают интереса к Бразилии, Чили, Нигерии и Казахстану. Все они так или иначе находятся в зоне интересов Российско-китайского союза.

"Каждая из этих стран представляет собой потенциальную точку опоры ЕС в разных регионах, где альянс соперничает с Россией и Китаем", - пишет обозреватель.

Чиновники из Европы считают, что усиление влияния Брюсселя может разрешить как ресурсные проблемы, так и помочь ЕС стать более самостоятельным игроком на глобальной арене.

Между тем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Западу нужно начать готовиться к мирному разрешению конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что Украина должна стать участником переговоров с позиции силы.