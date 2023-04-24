Песков назвал отвратительными доносы людей, которые хотят выслужиться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доносы людей, которые хотят выслужиться, являются отвратительным явлением, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть, и надеюсь, будет», – заявил пресс-секретарь президента России журналистам, спросившим у него об отношении к «эпидемии доносов активистов».

Как писал сайт KP.RU, Песков в ходе выступления на марафоне «Знание».назвал чудовищной ложью слова об отсутствии причин для начала российской военной спецоперации на Украине. Представитель Кремля отметил, что те, кто говорят об этом, никогда не рассказывают всю предысторию, и услышать о ней можно только в России.

По мнению пресс-секретарря президента РФ, именно так устроена западная монополия на владение информационными потоками. Он высказал надежду, что Россия и другие страны, заинтересованные в справедливом отношении к себе, эту монополию расшатают.