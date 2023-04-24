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НовостиПолитика24 апреля 2023 17:42

Песков назвал отвратительными доносы людей, которые хотят выслужиться

Это всегда было и есть отвратительным явлением, заявил пресс-секретарь президента РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков назвал отвратительными доносы людей, которые хотят выслужиться

Песков назвал отвратительными доносы людей, которые хотят выслужиться

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доносы людей, которые хотят выслужиться, являются отвратительным явлением, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть, и надеюсь, будет», – заявил пресс-секретарь президента России журналистам, спросившим у него об отношении к «эпидемии доносов активистов».

Как писал сайт KP.RU, Песков в ходе выступления на марафоне «Знание».назвал чудовищной ложью слова об отсутствии причин для начала российской военной спецоперации на Украине. Представитель Кремля отметил, что те, кто говорят об этом, никогда не рассказывают всю предысторию, и услышать о ней можно только в России.

По мнению пресс-секретарря президента РФ, именно так устроена западная монополия на владение информационными потоками. Он высказал надежду, что Россия и другие страны, заинтересованные в справедливом отношении к себе, эту монополию расшатают.