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НовостиВ мире24 апреля 2023 18:00

Критиковавший Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News

Решение об уходе было обоюдным, сообщил телеканал
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Критиковавший Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News

Критиковавший Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущий Такер Карлсон покинул телеканала Fox News. Последняя передача с участием журналиста вышла в пятницу, 21 апреля.

«FOX News Media и Такер Карлсон договорились разойтись. Мы благодарим его за его службу. Последняя программа господина Карлсона была в пятницу, 21 апреля», – сказано на сайте телеканала.

Решение об уходе ведущего было обоюдным, говорится в сообщении. Пока передачу вечернего прайма будет вести временный телеведущий.

Напомним, в начале марта Карлсон заявил, что президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь. По его словам, у политика недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.

Позже журналист напрямую обвинил американского лидера в уничтожении США с помощью введенных Белых домом антироссийских санкций и развала глобальной финансовой системы. По мнению Карлсона, это уже не санкции, а полномасштабная экономическая война, объявленная России.