Критиковавший Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущий Такер Карлсон покинул телеканала Fox News. Последняя передача с участием журналиста вышла в пятницу, 21 апреля.

«FOX News Media и Такер Карлсон договорились разойтись. Мы благодарим его за его службу. Последняя программа господина Карлсона была в пятницу, 21 апреля», – сказано на сайте телеканала.

Решение об уходе ведущего было обоюдным, говорится в сообщении. Пока передачу вечернего прайма будет вести временный телеведущий.

Напомним, в начале марта Карлсон заявил, что президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь. По его словам, у политика недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.

Позже журналист напрямую обвинил американского лидера в уничтожении США с помощью введенных Белых домом антироссийских санкций и развала глобальной финансовой системы. По мнению Карлсона, это уже не санкции, а полномасштабная экономическая война, объявленная России.