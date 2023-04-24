Parisien: В Париже задержали вернувшихся из зоны спецоперации на Украине французов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Во Франции задержали двоих ультраправых активистов. Они вернулись из зоны спецоперации на Украине. Молодых людей поместили под стражу после обнаружения у них оружия, сообщает французская газета Parisien со ссылкой на прокуратуру Парижа.

"Подозреваемые 22 апреля задержаны на автовокзале Берси в округе Парижа. В отношении них возбуждено дело об угрозе национальной безопасности, они уже предстали перед парижским судом", - пишет издание.

Как сообщает газета, представители французского ультраправого движения привезли с собой украинское оружие. Они были задержаны с винтовками с оптическими прицелами, хотя перевозка и хранение подобных вещей запрещены во Франции, уточняет Parisien.

Ранее стало известно, что Германия не пускает в ЕС британского наемника Эйдена Аслина, сражавшегося на стороне Украины. Военнослужащий попал на родину по обмену, после попадания в плен в Мариуполе.