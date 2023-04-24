В США назвали примерные сроки контрнаступления ВСУ

Экс-разведчик США Риттер спрогнозировал контрнаступление ВСУ в начале июля Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины смогут предпринять попытку контрнаступления не раньше начала июля, считает бывший офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер.

«Украинцы не смогут начать какое-либо наступление примерно до июля. На это намекало украинское правительство, заявившее, что, вероятно, придется подождать до июльского саммита НАТО, чтобы убедить альянс поставить более современные виды вооружений», – заявил он в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Таким образом, полагает Риттер, у российских войск будет еще больше времени на уничтожение подразделений ВСУ, готовивших наступление на российские позиции. По мнению экс-разведчика, конфликт на Украине завершится уже к концу этого лета, так как у Киева закончатся силы для серьезного сопротивления.

Напомним, ранее власти Запорожской области заявили о стягивании войск ВСУ в районе Гуляйполя, который может стать одним из плацдармов предполагаемого контрнаступления Киева.