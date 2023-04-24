Рогов рассказал о концентрации украинских войск, в том числе танков, в районе Гуляйполя. Фото: REUTERS

Гуляйполе может стать одним из плацдармов предполагаемого контрнаступления ВСУ. Такое мнение высказал в понедельник 24 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов рассказал о концентрации украинских войск в этом регионе.

«На передовой в районе города Гуляйполе сконцентрировано свыше 10 тысяч украинских боевиков. Также сюда стягивается тяжелая военная техника, включая танки», - цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее британские военные эксперты допустили, что Украина навсегда потеряет территории и лишится западной военной помощи в случае неудачного весеннего наступления.

Тем временем российские отряды штурмовиков освободили два квартала в Артемовске. Поддержку им оказывали Воздушно-десантные войска РФ.

Также военкор Коц сообщил, что российские военные контролируют более 80 процентов Артемовска. Оборона противника трещит по швам, а российские силы с каждым днем продвигаются дальше.

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