Соловьев предложил работу экс-телеведущему Fox News Такеру Карлсону

Американский телеведущий Такер Карлсон Фото: ТАСС

Команда телепередачи «Соловьев.Live» предложила работу американскому ведущему Такеру Карлсону, покинувшему телеканал Fox News.

«Дорогой Такер! Мы с удовольствием предложим Вам работу в качестве эксперта или ведущего, если Вам покажется интересным это предложение», – сказано в письме Карлсону, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

От себя телеведущий добавил, что в его передаче «можно не бояться ругать Байдена».

Напомним, Такер Карлсон покинул телеканал Fox News, последняя передача с участием журналиста вышла в пятницу, 21 апреля. Решение об уходе ведущего было обоюдным. Пока передачу вечернего прайма на телеканале будет вести временный телеведущий.

Американский ведущий был известен в России из-за критики в адрес президента США Джо Байдена. Так, Карлсон напрямую обвинил американского лидера в уничтожении США с помощью введенных Белых домом антироссийских санкций и развала глобальной финансовой системы.